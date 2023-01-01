Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165) 2560 x 1600 (240Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i5 12500H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE68 (2023) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)

Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Gigabyte G7 (2022) Легче – весит на 210 граммов меньше (2.49 и 2.7 кг)

Легче – весит на 210 граммов меньше (2.49 и 2.7 кг) Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.7 кг 2.49 кг Размеры 357 x 284 x 22.2-27.8 мм 397 x 262 x 25 мм Площадь 1014 см2 1040 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~79.3% Боковые рамки 6.2 мм 7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 59 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (165) 2560 x 1600 (240Hz) 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1535:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB - 71.7% Охват DCI-P3 - 70.4% Время отклика - 6 мс Максимальная яркость Raider GE68 (2023) н/д G7 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Сзади Мощность зарядки 280 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 470 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB TGP 140 Вт 75 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1403 МГц Boost частота GPU - 1635 МГц FLOPS 16.8 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Raider GE68 (2023) +151% 16.8 терафлопс G7 (2022) 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 15.2 x 9.1 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.