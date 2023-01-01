Главная > Сравнение ноутбуков > Raider GE68 (2023) или G7 (2022) – что лучше выбрать?

MSI Raider GE68 (2023) против Gigabyte G7 (2022)

71 из 100
MSI Raider GE68 (2023)
VS
60 из 100
Gigabyte G7 (2022)
MSI Raider GE68 (2023)
Gigabyte G7 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1080
Процессор
Intel Core i5 12500H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE68 (2023) и Gigabyte G7 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE68 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Gigabyte G7 (2022)
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (2.49 и 2.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE68 (2023)
vs
G7 (2022)

Корпус

Вес 2.7 кг 2.49 кг
Размеры 357 x 284 x 22.2-27.8 мм 397 x 262 x 25 мм
Площадь 1014 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~79.3%
Боковые рамки 6.2 мм 7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 59 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1535:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Охват Adobe RGB - 71.7%
Охват DCI-P3 - 70.4%
Время отклика - 6 мс
Максимальная яркость
Raider GE68 (2023)
н/д
G7 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Сзади
Мощность зарядки 280 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства - 470 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 24 16
L3-кэш 30 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Raider GE68 (2023) +14%
1934
G7 (2022)
1698
Geekbench 5 (многоядерный)
Raider GE68 (2023) +47%
15825
G7 (2022)
10757
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1403 МГц
Boost частота GPU - 1635 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Raider GE68 (2023) +151%
16.8 терафлопс
G7 (2022)
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 15.2 x 9.1 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Raider GE68 (2023) или Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. MSI Raider GE68 (2023) или Dell XPS 15 9520 (2022)
3. MSI Raider GE68 (2023) или Dell XPS 17 9720 (2022)
4. MSI Raider GE68 (2023) или Raider GE67
5. MSI Raider GE68 (2023) или Apple MacBook Pro 16 (2023)
6. MSI Raider GE68 (2023) или Asus TUF Gaming F17 (2023)
7. MSI Raider GE68 (2023) или Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
8. MSI Raider GE68 (2023) или Asus ROG Strix G17 (2023)
9. MSI Raider GE68 (2023) или Titan GT77 HX (2023)
10. MSI Raider GE68 (2023) или GE78 HX (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte G7 (2022) и MSI Raider GE68 (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры