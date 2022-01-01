MSI Raider GE76 (2022) против Acer Swift 3 SF316-51
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Raider GE76 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх
- На 237% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18167 vs 5397 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
- Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.7 и 2.9 кг)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (868 и 1127 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.9 кг
|1.7 кг
|Размеры
|397 x 284 x 25.9 мм
|367.8 x 236.1 x 15.9 мм
|Площадь
|1127 см2
|868 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~82.3%
|Боковые рамки
|7 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный, Синий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|53 дБ
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1261:1
|1842:1
|Цветовой охват sRGB
|94%
|99.5%
|Охват Adobe RGB
|65.2%
|68.5%
|Охват DCI-P3
|63.1%
|66.6%
|Время отклика
|7 мс
|26 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|280 / 330 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|870 граммов
|271 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|14
|4
|Потоков
|20
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Raider GE76 (2022) +22%
1699
1395
Geekbench 5 (многоядерный)
Raider GE76 (2022) +154%
12072
4744
Cinebench R23 (одноядерный)
Raider GE76 (2022) +35%
1872
1388
Cinebench R23 (многоядерный)
Raider GE76 (2022) +237%
18167
5397
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x1W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84 дБ
|75.2 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|12.5 x 8.0 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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