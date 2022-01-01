Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE76 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.9 и 2.9 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх

Имеет на 48% более четкий дисплей – 188 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (863 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 1.9 кг Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 1127 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~77.8% Боковые рамки 7 мм 4.8 мм Цвета Черный, Синий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 240 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1261:1 - Цветовой охват sRGB 94% - Охват Adobe RGB 65.2% - Охват DCI-P3 63.1% 100% Время отклика 7 мс - Максимальная яркость Raider GE76 (2022) 300 нит ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 280 / 330 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 870 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 120 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 816-1387 МГц 1425 МГц Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1740 МГц FLOPS 10.8 терафлопс 13.3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Raider GE76 (2022) 10.8 терафлопс ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +23% 13.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.4 Мощность динамиков 2x2W, 2x1W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 84 дБ - Микрофонов - 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.