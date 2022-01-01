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MSI Raider GE76 (2022) против ASUS TUF Dash F15 FX516

71 из 100
MSI Raider GE76 (2022)
VS
54 из 100
ASUS TUF Dash F15 FX516
MSI Raider GE76 (2022)
ASUS TUF Dash F15 FX516
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE76 (2022) и ASUS TUF Dash F15 FX516 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE76 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • На 218% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17379 vs 5463 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-80% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 23.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 76 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (2 и 2.9 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (907 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE76 (2022)
vs
TUF Dash F15 FX516

Корпус

Вес 2.9 кг 2 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 360 x 252 x 19.9 мм
Площадь 1127 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~74%
Боковые рамки 7 мм 7.3 мм
Цвета Черный, Синий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ 54 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1261:1 -
Цветовой охват sRGB 94% -
Охват Adobe RGB 65.2% -
Охват DCI-P3 63.1% -
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов 486 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 60-75 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1635 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Raider GE76 (2022) +106%
13.8 терафлопс
TUF Dash F15 FX516
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ 81 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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