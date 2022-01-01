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MSI Raider GE76 (2022) против HP Omen 17 (2022)

71 из 100
MSI Raider GE76 (2022)
VS
65 из 100
HP Omen 17 (2022)
MSI Raider GE76 (2022)
HP Omen 17 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 12700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE76 (2022) и HP Omen 17 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE76 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 16.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 83 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать HP Omen 17 (2022)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.79 и 2.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1041 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE76 (2022)
vs
Omen 17 (2022)

Корпус

Вес 2.9 кг 2.79 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 397.2 x 262.1 x 26.9 мм
Площадь 1127 см2 1041 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~79.2%
Боковые рамки 7 мм 7.1 мм
Цвета Черный, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 57 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1261:1 -
Цветовой охват sRGB 94% -
Охват Adobe RGB 65.2% -
Охват DCI-P3 63.1% -
Время отклика 7 мс 7 мс
Максимальная яркость
Raider GE76 (2022)
300 нит
Omen 17 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 14
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц -
Boost частота GPU 1802 МГц -
FLOPS 13.8 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Raider GE76 (2022) +28%
13.8 терафлопс
Omen 17 (2022)
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 -
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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