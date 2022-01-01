Главная > Сравнение ноутбуков > Raider GE76 (2022) или GL66 Pulse – что лучше выбрать?

MSI Raider GE76 (2022) против GL66 Pulse

72 из 100
MSI Raider GE76 (2022)
VS
59 из 100
MSI GL66 Pulse
MSI Raider GE76 (2022)
MSI GL66 Pulse
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE76 (2022) и GL66 Pulse от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE76 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18167 vs 9673 баллов
  • Комплектуется на 46.5 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.4 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 42-57% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать MSI GL66 Pulse
  • Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (2.25 и 2.9 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (930 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE76 (2022)
vs
GL66 Pulse

Корпус

Вес 2.9 кг 2.25 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 359 x 259 x 23.95 мм
Площадь 1127 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~72.2%
Боковые рамки 7 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 53 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1261:1 -
Цветовой охват sRGB 94% -
Охват Adobe RGB 65.2% -
Охват DCI-P3 63.1% -
Время отклика 7 мс -
Максимальная яркость
Raider GE76 (2022)
300 нит
GL66 Pulse
н/д

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 150 / 180 Вт
Вес зарядного устройства 870 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Raider GE76 (2022) +86%
12210
GL66 Pulse
6567
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Raider GE76 (2022) +88%
18167
GL66 Pulse
9673

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 60 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1500 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Raider GE76 (2022) +76%
10.8 терафлопс
GL66 Pulse
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) против MSI Raider GE76 (2022)
2. Dell Alienware x17 R1 против MSI Raider GE76 (2022)
3. MSI Stealth GS77 против MSI Raider GE76 (2022)
4. MSI GS66 Stealth (11th Gen Intel) против MSI GL66 Pulse
5. Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) против MSI GL66 Pulse
6. MSI GE66 Raider против MSI GL66 Pulse
7. MSI Katana GF76 против MSI GL66 Pulse
8. ASUS TUF Gaming F15 (2021) против MSI GL66 Pulse

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI GL66 Pulse и Raider GE76 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры