Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) Процессор Intel Core i9 12900HX - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5980HS Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE77 Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 246-336% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 138% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24173 vs 10174 баллов

Комплектуется на 37.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 62 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301 Существенно легче – весит на 1600 граммов меньше (1.3 и 2.9 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 41% меньшую площадь корпуса (664 и 1127 см 2 )

) Имеет на 33% более четкий дисплей – 169 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 1.3 кг Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 299 x 222 x 15.8 мм Площадь 1127 см2 664 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~78.4% Боковые рамки 7 мм 5.2 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 57 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 (60Hz) 3840 x 2400 (120Hz) Диагональ 17.3 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 120 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 75% Охват DCI-P3 - 75%

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 62 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 1264 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 150 Вт 35-45 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1310 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1725 МГц 1560 МГц FLOPS 17.5 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 160 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU Raider GE77 +448% 17.5 терафлопс ROG Flow X13 GV301 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 2x1W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 85 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.