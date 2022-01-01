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MSI Raider GE77 против Dell Alienware x17 R2

72 из 100
MSI Raider GE77
VS
72 из 100
Dell Alienware x17 R2
MSI Raider GE77
Dell Alienware x17 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 12900HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE77 и Dell Alienware x17 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (2.9 и 3.02 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 12.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 87 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE77
vs
Alienware x17 R2

Корпус

Вес 2.9 кг 3.02 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
Площадь 1127 см2 1196 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~69%
Боковые рамки 7 мм 8.1 мм
Цвета Серий Белый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 4
Уровень шума - 52.5 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Raider GE77
н/д
Alienware x17 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1003 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 16 14
Потоков 24 20
L3-кэш 30 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Raider GE77 +12%
2006
Alienware x17 R2
1798
Geekbench 5 (многоядерный)
Raider GE77 +30%
16639
Alienware x17 R2
12796
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1310 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1725 МГц 1802 МГц
FLOPS 17.5 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 160 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Raider GE77 +27%
17.5 терафлопс
Alienware x17 R2
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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