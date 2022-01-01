Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE77 Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 21135 vs 17290 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Gigabyte Aorus 5 (Intel 12th Gen) Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.3 и 2.9 кг)

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (907 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 2.3 кг Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 357 x 254 x 27.4 мм Площадь 1127 см2 907 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~74% Боковые рамки 7 мм 5.8 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 57 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Raider GE77 н/д Aorus 5 (Intel 12th Gen) 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 99 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Справа Мощность зарядки 330 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 1264 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 150 Вт 115 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1310 МГц 1387 МГц Boost частота GPU 1725 МГц 1702 МГц FLOPS 17.5 терафлопс 13.1 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 160 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU Raider GE77 +34% 17.5 терафлопс Aorus 5 (Intel 12th Gen) 13.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 85 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.