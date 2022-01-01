Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1080 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 2560 x 1440 Процессор Intel Core i9 12900HX - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE77 Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 80-110% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч) Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.4 и 2.9 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (941 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 2.4 кг Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм Площадь 1127 см2 941 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~71.3% Боковые рамки 7 мм 6.7 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1200 (60Hz) 1920 x 1200 (144Hz) 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 165 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Raider GE77 н/д Legion 5i 15" Gen 7 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 330 Вт 230 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i9 12900HX Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц Ядер 16 8 Потоков 24 12 L3-кэш 30 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (48EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Raider GE77 +21% 2006 Legion 5i 15" Gen 7 1652 Geekbench 5 (многоядерный) Raider GE77 +99% 16639 Legion 5i 15" Gen 7 8365

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 150 Вт 80 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1310 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1725 МГц 1740 МГц FLOPS 17.5 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 160 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40 Производительность GPU Raider GE77 +146% 17.5 терафлопс Legion 5i 15" Gen 7 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.