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MSI Raider GE77 против Lenovo Legion 5i 15" Gen 7

72 из 100
MSI Raider GE77
VS
61 из 100
Lenovo Legion 5i 15
MSI Raider GE77
Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 12900HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE77 и Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-110% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.4 и 2.9 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (941 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE77
vs
Legion 5i 15" Gen 7

Корпус

Вес 2.9 кг 2.4 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 358.8 x 262.3 x 19.9-24 мм
Площадь 1127 см2 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~71.3%
Боковые рамки 7 мм 6.7 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Raider GE77
н/д
Legion 5i 15" Gen 7
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 16 8
Потоков 24 12
L3-кэш 30 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1310 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1725 МГц 1740 МГц
FLOPS 17.5 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 160 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40
Производительность GPU
Raider GE77 +146%
17.5 терафлопс
Legion 5i 15" Gen 7
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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