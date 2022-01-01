Главная > Сравнение ноутбуков > Raider GE77 или Creator Z17 (A12U) – что лучше выбрать?

MSI Raider GE77 против Creator Z17 (A12U)

74 из 100
MSI Raider GE77
VS
75 из 100
MSI Creator Z17 (A12U)
MSI Raider GE77
MSI Creator Z17 (A12U)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE77 и Creator Z17 (A12U) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 26-36% больше FPS в играх
  • На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23717 vs 16585 баллов
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать MSI Creator Z17 (A12U)
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (2.49 и 2.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (993 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE77
vs
Creator Z17 (A12U)

Корпус

Вес 2.9 кг 2.49 кг
Размеры 397 x 284 x 25.9 мм 382 x 260 x 19 мм
Площадь 1127 см2 993 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~84.4%
Боковые рамки 7 мм 7.9 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 57 дБ 54.9 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 634:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 86.4%
Охват DCI-P3 - 98.9%
Время отклика - 8 мс
Максимальная яркость
Raider GE77
н/д
Creator Z17 (A12U)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 1264 грамма 728 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 16 14
Потоков 24 20
L3-кэш 25 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Raider GE77 +19%
15035
Creator Z17 (A12U)
12616
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Raider GE77 +43%
23717
Creator Z17 (A12U)
16585

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1310 МГц 1163 МГц
Boost частота GPU 1725 МГц 1530 МГц
FLOPS 17.5 терафлопс 11.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 160 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48
Производительность GPU
Raider GE77 +48%
17.5 терафлопс
Creator Z17 (A12U)
11.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 4x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 85 дБ 84.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 13.1 x 8.2 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Raider GE76 (2022) против Raider GE77
2. Dell Alienware x17 R2 против MSI Raider GE77
3. Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel) против MSI Raider GE77
4. Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) против MSI Raider GE77
5. MSI Raider GE67 против Raider GE77
6. MSI Titan GT77 против Raider GE77
7. Dell XPS 17 9720 (2022) против MSI Creator Z17 (A12U)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Creator Z17 (A12U) и Raider GE77 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры