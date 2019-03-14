Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX - AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7945HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Raider GE78 HX (2023) Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27832 vs 19208 баллов

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27832 vs 19208 баллов Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Acer Nitro 16 (AN16-51) 2023 Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.7 и 3.1 кг)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.7 и 3.1 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.1 кг 2.7 кг Размеры 380 x 298 x 23 мм 399.3 x 295.5 x 26.8-27.6 мм Площадь 1132 см2 1180 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74% ~62.9% Боковые рамки 6.9 мм 27.3 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Raider GE78 HX (2023) н/д Nitro 16 (AN16-51) 2023 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Сзади Мощность зарядки 330 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 1260 граммов 820 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм Частота GPU 1395 МГц - FLOPS 14.3-19.6 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 4608 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 144 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Raider GE78 HX (2023) +110% 14.3-19.6 терафлопс Nitro 16 (AN16-51) 2023 6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков 6x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.