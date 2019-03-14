MSI Raider GE78 HX (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Raider GE78 HX (2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх
- На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27832 vs 14597 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
- Существенно легче – весит на 950 граммов меньше (2.15 и 3.1 кг)
- Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 91% более четкий дисплей – 254 против 133 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (882 и 1132 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.1 кг
|2.15 кг
|Размеры
|380 x 298 x 23 мм
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|Площадь
|1132 см2
|882 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74%
|~86.2%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|16.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|133 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|3456 x 2234 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1000000:1
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа, Сзади
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|330 Вт
|140 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|1260 граммов
|353 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.5 ГГц
|-
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|12 (8P + 4E)
|Потоков
|32
|12
|L3-кэш
|36 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2202
Geekbench 5 (многоядерный)
22294
14471
Cinebench R23 (одноядерный)
2244
Cinebench R23 (многоядерный)
27832
14597
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|35 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1395 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1398 МГц
|FLOPS
|14.3-19.6 терафлопс
|6.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|4608
|2432
|Блоки текстурирования (TMUs)
|144
|152
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|76
Производительность GPU
Raider GE78 HX (2023) +110%
14.3-19.6 терафлопс
6.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|-
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.4
|4.2
|Мощность динамиков
|6x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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