Главная > Сравнение ноутбуков > Raider GE78 HX (2023) или ROG Strix SCAR 16 – что лучше выбрать?

MSI Raider GE78 HX (2023) против Asus ROG Strix SCAR 16

75 из 100
MSI Raider GE78 HX (2023)
VS
82 из 100
Asus ROG Strix SCAR 16
MSI Raider GE78 HX (2023)
Asus ROG Strix SCAR 16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1600
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE78 HX (2023) и Asus ROG Strix SCAR 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE78 HX (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.5 и 3.1 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 40-55% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 27832 баллов
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 189 против 133 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (935 и 1132 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE78 HX (2023)
vs
ROG Strix SCAR 16

Корпус

Вес 3.1 кг 2.5 кг
Размеры 380 x 298 x 23 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 1132 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~79.4%
Боковые рамки 6.9 мм 4.7 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 165 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 1260 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 24 (8P + 16E)
Потоков 32 32
L3-кэш 36 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Частота GPU 1395 МГц -
FLOPS 14.3-19.6 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 144 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80
Производительность GPU
Raider GE78 HX (2023)
14.3-19.6 терафлопс
ROG Strix SCAR 16 +73%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.2
Мощность динамиков 6x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 2 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. MSI Raider GE78 HX (2023) vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. MSI Raider GE78 HX (2023) vs MSI Raider GE77
3. MSI Raider GE78 HX (2023) vs Razer Blade 16
4. MSI Raider GE78 HX (2023) vs Asus ROG Strix SCAR 17 (2023)
5. MSI Raider GE78 HX (2023) vs MSI Titan GT77 HX (2023)
6. Asus ROG Strix SCAR 16 vs Dell XPS 15 9520 (2022)
7. Asus ROG Strix SCAR 16 vs Dell XPS 17 9720 (2022)
8. Asus ROG Strix SCAR 16 vs Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
9. Asus ROG Strix SCAR 16 vs Lenovo Legion Slim 7 Gen 7 (2022, AMD)
10. Asus ROG Strix SCAR 16 vs Apple MacBook Pro 16 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Strix SCAR 16 и MSI Raider GE78 HX (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры