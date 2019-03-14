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MSI Raider GE78 HX (2023) против Dell Alienware X16

75 из 100
MSI Raider GE78 HX (2023)
VS
68 из 100
Dell Alienware X16
MSI Raider GE78 HX (2023)
Dell Alienware X16
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Raider GE78 HX (2023) и Dell Alienware X16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Raider GE78 HX (2023)
  • На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27832 vs 16278 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Alienware X16
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (2.72 и 3.1 кг)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (1057 и 1132 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Raider GE78 HX (2023)
vs
Alienware X16

Корпус

Вес 3.1 кг 2.72 кг
Размеры 380 x 298 x 23 мм 364.74 x 289.81 x 18.57 мм
Площадь 1132 см2 1057 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~70.2%
Боковые рамки 6.9 мм 10.1 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 4

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 480 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа, Сзади Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 1260 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 10 (6P + 4E)
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Частота GPU 1395 МГц -
FLOPS 14.3-19.6 терафлопс 9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 144 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Raider GE78 HX (2023) +55%
14.3-19.6 терафлопс
Alienware X16
9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 6000 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.4
Мощность динамиков 6x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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