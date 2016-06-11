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MSI Stealth 14 Studio против Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)

67 из 100
MSI Stealth 14 Studio
VS
72 из 100
Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
MSI Stealth 14 Studio
Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Intel Core i9 13900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 14 Studio и Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 14 Studio
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18968 vs 16080 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (76 и 72 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 234 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (719 и 775 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 14 Studio
vs
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.6 кг
Размеры 315 x 246 x 19 мм 321.8 x 223.3 x 17.9 мм
Площадь 775 см2 719 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~84.8%
Боковые рамки 6.8 мм 4.8 мм
Цвета Белый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
Stealth 14 Studio
300 нит
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +83%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:45 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 8 терафлопс 11.6-16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 80 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Stealth 14 Studio
8 терафлопс
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +45%
11.6-16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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