MSI Stealth 14 Studio против Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth 14 Studio
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
- На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18968 vs 16080 баллов
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (76 и 72 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 234 против 157 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (719 и 775 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.6 кг
|Размеры
|315 x 246 x 19 мм
|321.8 x 223.3 x 17.9 мм
|Площадь
|775 см2
|719 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.3%
|~84.8%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Белый, Синий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|234 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:45 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|240 Вт
|200 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|5.4 ГГц
|Ядер
|10 (6P + 4E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1818
Geekbench 5 (многоядерный)
11687
13958
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
16080
18968
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|8 терафлопс
|11.6-16.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Производительность GPU
8 терафлопс
11.6-16.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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