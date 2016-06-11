Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1600 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 14 Studio Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Причины выбрать Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг) Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18968 vs 16080 баллов

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18968 vs 16080 баллов Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (76 и 72 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (76 и 72 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит Имеет на 49% более четкий дисплей – 234 против 157 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 49% более четкий дисплей – 234 против 157 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (719 и 775 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.6 кг Размеры 315 x 246 x 19 мм 321.8 x 223.3 x 17.9 мм Площадь 775 см2 719 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~84.8% Боковые рамки 6.8 мм 4.8 мм Цвета Белый, Синий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Stealth 14 Studio 300 нит Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +83% 550 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки - 1:45 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 240 Вт 200 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 90 Вт - Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 8 терафлопс 11.6-16.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 80 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Stealth 14 Studio 8 терафлопс Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) +45% 11.6-16.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.