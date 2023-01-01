MSI Stealth 14 Studio против Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth 14 Studio
- Легче – весит на 300 граммов меньше (1.7 и 2 кг)
- На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15923 vs 14088 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (775 и 928 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 (2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 27.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 72 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|2 кг
|Размеры
|315 x 246 x 19 мм
|357.7 x 259.3 x 17.6-19.9 мм
|Площадь
|775 см2
|928 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.3%
|~80%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Белый, Синий
|Белый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|-
|Нет
|Контрастность
|-
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|-
|5 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Сзади
|Мощность зарядки
|240 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|690 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|10 (6P + 4E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1827
Geekbench 5 (многоядерный)
11687
Cinebench R23 (одноядерный)
1845
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth 14 Studio +13%
15923
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|115 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|8.2 терафлопс
|8.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Производительность GPU
8.2 терафлопс
8.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x16 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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