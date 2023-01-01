Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1600 2400 x 1600 Процессор - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 14 Studio Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Легче – весит на 280 граммов меньше (1.7 и 1.98 кг)

Легче – весит на 280 граммов меньше (1.7 и 1.98 кг) Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (72 и 58 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (72 и 58 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 15923 баллов

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 15923 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.98 кг Размеры 315 x 246 x 19 мм 323 x 230 x 22 мм Площадь 775 см2 743 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~83.1% Боковые рамки 6.8 мм 9.3 мм Цвета Белый, Синий Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 7000 об/мин - Уровень шума 58 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 2400 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 200 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2400 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Surface Laptop Studio 2 14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2 Stealth 14 Studio 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 8% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Stealth 14 Studio 300 нит Surface Laptop Studio 2 +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 58 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 240 Вт 102 / 120 Вт Вес зарядного устройства 726 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB TGP 90 Вт 80 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 8.2 терафлопс 7.9 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Stealth 14 Studio +4% 8.2 терафлопс Surface Laptop Studio 2 7.9 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 7500 МГц Тип DDR5 LPDDR5X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость ~82 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.