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MSI Stealth 14 Studio против Microsoft Surface Laptop Studio 2

60 из 100
MSI Stealth 14 Studio
VS
63 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio 2
MSI Stealth 14 Studio
Microsoft Surface Laptop Studio 2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2400 x 1600
Процессор
Intel Core i7 13700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 14 Studio и Microsoft Surface Laptop Studio 2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 14 Studio
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Легче – весит на 280 граммов меньше (1.7 и 1.98 кг)
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (72 и 58 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 15923 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Имеет на 27% более четкий дисплей – 200 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 14 Studio
vs
Surface Laptop Studio 2

Корпус

Вес 1.7 кг 1.98 кг
Размеры 315 x 246 x 19 мм 323 x 230 x 22 мм
Площадь 775 см2 743 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~83.1%
Боковые рамки 6.8 мм 9.3 мм
Цвета Белый, Синий Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 7000 об/мин -
Уровень шума 58 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2400 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
Surface Laptop Studio 2
14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2
Stealth 14 Studio
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~8% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Stealth 14 Studio
300 нит
Surface Laptop Studio 2 +100%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 240 Вт 102 / 120 Вт
Вес зарядного устройства 726 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 5 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 8.2 терафлопс 7.9 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Stealth 14 Studio +4%
8.2 терафлопс
Surface Laptop Studio 2
7.9 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 7500 МГц
Тип DDR5 LPDDR5X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость ~82 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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