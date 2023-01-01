Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165) 2560 x 1600 (240Hz) 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 13420H Intel Core i7 13620H - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 15 Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.1 и 2.7 кг)

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.1 и 2.7 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (888 и 1014 см2) Причины выбрать MSI Raider GE68 (2023) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23908 vs 12701 баллов

На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23908 vs 12701 баллов Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)

Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.7 кг Размеры 358.3 x 247.9 x 19.9 мм 357 x 284 x 22.2-27.8 мм Площадь 888 см2 1014 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.6% ~73.2% Боковые рамки 6.5 мм 6.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 (165) 2560 x 1600 (240Hz) 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Stealth 15 300 нит Raider GE68 (2023) н/д

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 99.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа, Сзади Мощность зарядки 180 Вт 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 90 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 8 терафлопс 16.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 80 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Stealth 15 8 терафлопс Raider GE68 (2023) +110% 16.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.