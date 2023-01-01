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MSI Stealth 15 против Raider GE68 (2023)

61 из 100
MSI Stealth 15
VS
74 из 100
MSI Raider GE68 (2023)
MSI Stealth 15
MSI Raider GE68 (2023)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 15 и Raider GE68 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 15
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.1 и 2.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (888 и 1014 см2)
Причины выбрать MSI Raider GE68 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 61-83% больше FPS в играх
  • На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23908 vs 12701 баллов
  • Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 15
vs
Raider GE68 (2023)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.7 кг
Размеры 358.3 x 247.9 x 19.9 мм 357 x 284 x 22.2-27.8 мм
Площадь 888 см2 1014 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.6% ~73.2%
Боковые рамки 6.5 мм 6.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
Stealth 15
300 нит
Raider GE68 (2023)
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа, Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 16 (8P + 8E)
Потоков 12 24
L3-кэш 12 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth 15
10937
Raider GE68 (2023) +56%
17014
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth 15
12701
Raider GE68 (2023) +88%
23908
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 8 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 80 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Stealth 15
8 терафлопс
Raider GE68 (2023) +110%
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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