Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 15M (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.65 и 1.8 кг)

На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13242 vs 8351 баллов

Комплектуется на 22.2 Вт*ч большей батареей (76 и 53.8 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Имеет на 53% более четкий дисплей – 216 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (708 и 888 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.65 кг Размеры 358 x 248 x 17 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 888 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.6% ~80.2% Боковые рамки 6.3 мм 5.3 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 85.5% Охват DCI-P3 - 97.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Stealth 15M (2022) н/д ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 53.8 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 565 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 75 Вт - Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1050 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1402 МГц 2000 МГц FLOPS 10.7 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 120 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Stealth 15M (2022) 10.7 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +7% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов - 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.