Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 0GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 15M (2022) Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх

На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8351 vs 5122 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.78 кг Размеры 358 x 248 x 17 мм 358.3 x 248 x 16.1 мм Площадь 888 см2 889 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.6% ~75.5% Боковые рамки 6.3 мм 6.5 мм Цвета Черный Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 46 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 872:1 Цветовой охват sRGB - 93.3% Охват Adobe RGB - 64% Охват DCI-P3 - 62% Время отклика - 41 мс Максимальная яркость Stealth 15M (2022) н/д Stealth 15M 250 нит

Батарея Ёмкость 53.8 Вт*ч 52 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 180 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства - 418 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB TGP 75 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1050 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1402 МГц 1590 МГц FLOPS 10.7 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 120 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Stealth 15M (2022) +119% 10.7 терафлопс Stealth 15M 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 0GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 82.3 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.