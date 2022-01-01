MSI Stealth 15M (2022) против Stealth 15M
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth 15M (2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх
- На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8351 vs 5122 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.78 кг
|Размеры
|358 x 248 x 17 мм
|358.3 x 248 x 16.1 мм
|Площадь
|888 см2
|889 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.6%
|~75.5%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|46 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|872:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|93.3%
|Охват Adobe RGB
|-
|64%
|Охват DCI-P3
|-
|62%
|Время отклика
|-
|41 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|180 Вт
|150 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|418 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|12
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|18 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth 15M (2022) +20%
1592
1324
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth 15M (2022) +94%
8453
4368
Cinebench R23 (одноядерный)
Stealth 15M (2022) +18%
1603
1360
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth 15M (2022) +63%
8351
5122
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|75 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1050 МГц
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1402 МГц
|1590 МГц
|FLOPS
|10.7 терафлопс
|4.884 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|1536
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|82.3 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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