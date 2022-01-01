MSI Stealth 15M против Acer Predator Helios 300 (PH315-55)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth 15M
- Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.78 и 2.5 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (889 и 993 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-55)
- На 237% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17255 vs 5122 баллов
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 101-137% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|2.5 кг
|Размеры
|358.3 x 248 x 16.1 мм
|359.4 x 276.4 x 24.9-25.9 мм
|Площадь
|889 см2
|993 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.5%
|~67.6%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|7 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|46 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|872:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|93.3%
|-
|Охват Adobe RGB
|64%
|-
|Охват DCI-P3
|62%
|-
|Время отклика
|41 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|150 Вт
|280 Вт
|Вес зарядного устройства
|418 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|14
|Потоков
|8
|20
|L3-кэш
|8 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1324
1802
Geekbench 5 (многоядерный)
4368
12536
Cinebench R23 (одноядерный)
1360
1779
Cinebench R23 (многоядерный)
5122
17255
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1455 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1590 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|4.884 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1536
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Производительность GPU
4.884 терафлопс
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|82.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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