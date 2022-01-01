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MSI Stealth 15M против Acer Predator Helios 300 (PH315-55)

57 из 100
MSI Stealth 15M
VS
67 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-55)
MSI Stealth 15M
Acer Predator Helios 300 (PH315-55)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 15M и Acer Predator Helios 300 (PH315-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 15M
  • Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.78 и 2.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (889 и 993 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-55)
  • На 237% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17255 vs 5122 баллов
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 101-137% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 15M
vs
Predator Helios 300 (PH315-55)

Корпус

Вес 1.78 кг 2.5 кг
Размеры 358.3 x 248 x 16.1 мм 359.4 x 276.4 x 24.9-25.9 мм
Площадь 889 см2 993 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~67.6%
Боковые рамки 6.5 мм 7 мм
Цвета Белый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 872:1 -
Цветовой охват sRGB 93.3% -
Охват Adobe RGB 64% -
Охват DCI-P3 62% -
Время отклика 41 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 150 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 418 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 14
Потоков 8 20
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1455 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1802 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 96 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Stealth 15M
4.884 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-55) +183%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 82.3 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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