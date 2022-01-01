Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 0GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 15M Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.78 и 2.5 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (889 и 993 см2) Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-55) На 237% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17255 vs 5122 баллов

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 101-137% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.5 кг Размеры 358.3 x 248 x 16.1 мм 359.4 x 276.4 x 24.9-25.9 мм Площадь 889 см2 993 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~67.6% Боковые рамки 6.5 мм 7 мм Цвета Белый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 872:1 - Цветовой охват sRGB 93.3% - Охват Adobe RGB 64% - Охват DCI-P3 62% - Время отклика 41 мс - Максимальная яркость Stealth 15M 250 нит Predator Helios 300 (PH315-55) н/д

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 0 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 150 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 418 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1455 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1802 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 96 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Stealth 15M 4.884 терафлопс Predator Helios 300 (PH315-55) +183% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 0GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 82.3 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.