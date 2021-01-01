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MSI Stealth 15M против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

66 из 100
MSI Stealth 15M
VS
67 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
MSI Stealth 15M
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 15M и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 15M
  • Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (76 и 52 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (713 и 889 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 15M
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.78 кг 1.6 кг
Ширина 358.3 мм 324 мм
Высота 248 мм 220 мм
Толщина 16.1 мм 19.9 мм
Площадь 889 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~75.8%
Боковые рамки 6.5 мм 7.1 мм
Цвета Белый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0-3.3 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 975 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1357 МГц 1590 МГц
FLOPS 10.4 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Stealth 15M +113%
10.4 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA401
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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