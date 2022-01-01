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MSI Stealth 15M против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

57 из 100
MSI Stealth 15M
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
MSI Stealth 15M
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика Radeon RX 6800S 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 15M и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 15M
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх
  • На 134% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12011 vs 5122 баллов
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.65 и 1.78 кг)
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (76 и 52 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 53% более четкий дисплей – 216 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (708 и 889 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 15M
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.65 кг
Размеры 358.3 x 248 x 16.1 мм 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 889 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~80.2%
Боковые рамки 6.5 мм 5.3 мм
Цвета Белый, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 872:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 93.3% 99.9%
Охват Adobe RGB 64% 85.5%
Охват DCI-P3 62% 97.4%
Время отклика 41 мс 3 мс
Максимальная яркость
Stealth 15M
250 нит
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 418 граммов 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1455 МГц 1800 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1975 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 13.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64
Производительность GPU
Stealth 15M
4.884 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +170%
13.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 82.3 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 13.0 x 7.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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