Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 0GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 15M Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.78 и 1.9 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх

На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12594 vs 5122 баллов

Комплектуется на 38 Вт*ч большей батареей (90 и 52 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.9 кг Размеры 358.3 x 248 x 16.1 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 889 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~77.8% Боковые рамки 6.5 мм 4.8 мм Цвета Белый, Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 240 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 872:1 - Цветовой охват sRGB 93.3% - Охват Adobe RGB 64% - Охват DCI-P3 62% 100% Время отклика 41 мс - Максимальная яркость Stealth 15M 250 нит ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 150 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 418 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 120 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1455 МГц 1425 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1740 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 13.3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 96 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Stealth 15M 4.884 терафлопс ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) +172% 13.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 0GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.4 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 82.3 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.