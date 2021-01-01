MSI Stealth 15M против ASUS VivoBook S15 M533
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
88
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
100
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
56
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
64
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
86
Оценка NanoReview
74
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth 15M
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|1.8 кг
|Ширина
|358.3 мм
|359.8 мм
|Высота
|248 мм
|233.8 мм
|Толщина
|16.1 мм
|16.1 мм
|Площадь
|889 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.5%
|~79.8%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Белый, Черный, Зеленый, Красный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.55 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|150 Вт
|65 Вт
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0-3.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth 15M +50%
1627
1088
Geekbench 5 (многоядерный)
5665
5663
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|10.94 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|System Shared
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Частота памяти
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|3840
|448
|Поддержка DirectX
|12
|12.1
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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