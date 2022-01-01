Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) Батарея 52 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H - Intel Core i5 11260H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 0GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 15M Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Существенно легче – весит на 870 граммов меньше (1.78 и 2.65 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (889 и 974 см2) Причины выбрать Dell G15 5511 На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9304 vs 5122 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.65 кг Размеры 358.3 x 248 x 16.1 мм 357.2 x 272.8 x 24.9 мм Площадь 889 см2 974 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~68.9% Боковые рамки 6.5 мм 5.9 мм Цвета Белый, Серий Черный, Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (165 Hz) 1920 x 1080 (360 Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 872:1 800:1 Цветовой охват sRGB 93.3% - Охват Adobe RGB 64% - Охват DCI-P3 62% - Время отклика 41 мс 35 мс Максимальная яркость Stealth 15M 250 нит G15 5511 250 нит

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 13.2 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 150 Вт 180 / 240 Вт Вес зарядного устройства 418 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Intel Core i5 11260H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1-2.6 ГГц Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц Ядер 4 6 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 12 МБ Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Stealth 15M 1324 G15 5511 +6% 1409 Geekbench 5 (многоядерный) Stealth 15M 4368 G15 5511 +37% 5965 Cinebench R23 (одноядерный) Stealth 15M 1360 G15 5511 +6% 1437 Cinebench R23 (многоядерный) Stealth 15M 5122 G15 5511 +82% 9304

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1455 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1740 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Stealth 15M 4.884 терафлопс G15 5511 +46% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 0GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 82.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.