MSI Stealth 15M против Dell G15 5525
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
54
71
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
54
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
51
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
58
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
77
69
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
86
53
Оценка NanoReview
57
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth 15M
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.78 и 2.52 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (889 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5525
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|2.52 кг
|Размеры
|358.3 x 248 x 16.1 мм
|357.3 x 272.11 x 26.9 мм
|Площадь
|889 см2
|972 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.5%
|~69%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|6 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|46 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|872:1
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|93.3%
|-
|Охват Adobe RGB
|64%
|-
|Охват DCI-P3
|62%
|-
|Время отклика
|41 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|13.2 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|150 Вт
|180 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|418 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1324
G15 5525 +19%
1581
Geekbench 5 (многоядерный)
4368
G15 5525 +99%
8689
Cinebench R23 (одноядерный)
1360
Cinebench R23 (многоядерный)
5122
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1455 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1590 МГц
|-
|FLOPS
|4.884 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1536
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|82.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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