Главная > Сравнение ноутбуков > Stealth 15M или Inspiron 15 7501 – что лучше выбрать?

MSI Stealth 15M против Dell Inspiron 15 7501

MSI Stealth 15M
VS
Dell Inspiron 15 7501
MSI Stealth 15M
Dell Inspiron 15 7501
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 11375H
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 15M и Dell Inspiron 15 7501 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 15M
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 133-182% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.78 и 1.9 кг)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7501
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 15M
vs
Inspiron 15 7501

Корпус

Вес 1.78 кг 1.9 кг
Ширина 358.3 мм 356.5 мм
Высота 248 мм 234.5 мм
Толщина 16.1 мм 17.5-18.9 мм
Площадь 889 см2 836 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~80.3%
Боковые рамки 6.5 мм 5.6 мм
Цвета Белый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Stealth 15M
н/д
Inspiron 15 7501
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 90 / 130 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0-3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth 15M +44%
1627
Inspiron 15 7501
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth 15M +41%
5665
Inspiron 15 7501
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1560 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Stealth 15M или Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. MSI Stealth 15M или Dell Alienware m15 R4
3. MSI Stealth 15M или Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
4. MSI Stealth 15M или MSI GE66 Raider
5. MSI Stealth 15M или MSI GF65 Thin
6. Dell Inspiron 15 7501 или Dell G5 15 5500
7. Dell Inspiron 15 7501 или Dell G7 15 7500
8. Dell Inspiron 15 7501 или Dell Inspiron 15 5502

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 7501 и MSI Stealth 15M – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях