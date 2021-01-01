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MSI Stealth 15M против Dell XPS 15 9510 (2021)

66 из 100
MSI Stealth 15M
VS
65 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
MSI Stealth 15M
Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 52 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 15M и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 15M
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 5785 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (793 и 889 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 15M
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.81 кг
Ширина 358.3 мм 344.7 мм
Высота 248 мм 230 мм
Толщина 16.1 мм 18 мм
Площадь 889 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~89%
Боковые рамки 6.5 мм 4.3 мм
Цвета Белый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
Stealth 15M
н/д
XPS 15 9510 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 150 Вт 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0-3.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 975 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1357 МГц 1343 МГц
FLOPS 10.4 терафлопс 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Stealth 15M +89%
10.4 терафлопс
XPS 15 9510 (2021)
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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