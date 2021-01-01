MSI Stealth 15M против HP Spectre x360 15
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
75
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
72
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
56
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
64
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
86
Оценка NanoReview
66
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth 15M
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 283-386% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.78 и 1.92 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP Spectre x360 15
- Комплектуется на 20.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 52 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (815 и 889 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|1.92 кг
|Ширина
|358.3 мм
|359.9 мм
|Высота
|248 мм
|226.4 мм
|Толщина
|16.1 мм
|19.9 мм
|Площадь
|889 см2
|815 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.5%
|~82.4%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Черный, Синий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|180°
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3840 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|150 Вт
|90 / 135 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0-3.3 ГГц
|1.2-2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth 15M +1%
1498
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
4899
Spectre x360 15 +2%
4974
Cinebench R23 (одноядерный)
1539
Spectre x360 15 +1%
1548
Cinebench R23 (многоядерный)
5785
Spectre x360 15 +6%
6118
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|975 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1357 МГц
|1100-1400 МГц
|FLOPS
|10.4 терафлопс
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|2.67 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|768
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|-
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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