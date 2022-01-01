Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 0GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 15M Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.78 и 2.35 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать MSI Alpha 15 Advantage Edition Видеокарта показывает в среднем на 73-100% больше FPS в играх

На 96% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10054 vs 5122 баллов

Комплектуется на 38 Вт*ч большей батареей (90 и 52 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.35 кг Размеры 358.3 x 248 x 16.1 мм 359 x 259 x 23.95 мм Площадь 889 см2 930 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~72.2% Боковые рамки 6.5 мм 6.8 мм Цвета Белый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46 дБ 57.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 872:1 1414:1 Цветовой охват sRGB 93.3% 91.6% Охват Adobe RGB 64% 67% Охват DCI-P3 62% 65.9% Время отклика 41 мс 6 мс Максимальная яркость Stealth 15M 250 нит Alpha 15 Advantage Edition +40% 350 нит

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 150 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 418 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB TGP - 100 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1455 МГц 1489 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 2177 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 96 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Stealth 15M 4.884 терафлопс Alpha 15 Advantage Edition +133% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 0GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 82.3 дБ 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.