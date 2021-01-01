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MSI Stealth 15M против Delta 15 Advantage Edition

66 из 100
MSI Stealth 15M
VS
74 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
MSI Stealth 15M
MSI Delta 15 Advantage Edition
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Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 15M и Delta 15 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 15M
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.78 и 1.9 кг)
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 5785 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (82 и 52 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 15M
vs
Delta 15 Advantage Edition

Корпус

Вес 1.78 кг 1.9 кг
Ширина 358.3 мм 357 мм
Высота 248 мм 247 мм
Толщина 16.1 мм 19 мм
Площадь 889 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~76.1%
Боковые рамки 6.5 мм 5.8 мм
Цвета Белый, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0-3.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 95-120 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 975 МГц 1489 МГц
Boost частота GPU 1357 МГц 2250 МГц
FLOPS 10.4 терафлопс 14.1 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 10 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 160 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2304
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Stealth 15M
10.4 терафлопс
Delta 15 Advantage Edition +36%
14.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Nahimic 3 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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