Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 0GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 15M Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.78 и 2.45 кг)

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (889 и 1026 см2) Причины выбрать MSI GS76 Stealth Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 80-110% больше FPS в играх

На 148% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12725 vs 5122 баллов

Комплектуется на 47.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 52 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.45 кг Размеры 358.3 x 248 x 16.1 мм 396.1 x 259 x 20.25 мм Площадь 889 см2 1026 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~80.4% Боковые рамки 6.5 мм 6.6 мм Цвета Белый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 46 дБ 55.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 240 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 872:1 744:1 Цветовой охват sRGB 93.3% 94.2% Охват Adobe RGB 64% 66.5% Охват DCI-P3 62% 68.7% Время отклика 41 мс 3 мс Максимальная яркость Stealth 15M 250 нит GS76 Stealth +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 150 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 418 граммов 590 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.9-2.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц Ядер 4 8 Потоков 8 16 L3-кэш 8 МБ 24 МБ Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Stealth 15M 1324 GS76 Stealth +19% 1574 Geekbench 5 (многоядерный) Stealth 15M 4368 GS76 Stealth +86% 8131 Cinebench R23 (одноядерный) Stealth 15M 1360 GS76 Stealth +16% 1575 Cinebench R23 (многоядерный) Stealth 15M 5122 GS76 Stealth +148% 12725

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP - 80-95 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1455 МГц 1215 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1567 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 96 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Stealth 15M 4.884 терафлопс GS76 Stealth +146% 12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 0GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 82.3 дБ 89 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 12.0 x 6.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.