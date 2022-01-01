Главная > Сравнение ноутбуков > Stealth 15M или Modern 15 2021 (Ryzen 5000) – что лучше выбрать?

MSI Stealth 15M против Modern 15 2021 (Ryzen 5000)

57 из 100
MSI Stealth 15M
VS
46 из 100
MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
MSI Stealth 15M
MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 52 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 15M и Modern 15 2021 (Ryzen 5000) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 15M
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 188-256% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (52 и 39 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7093 vs 5122 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 15M
vs
Modern 15 2021 (Ryzen 5000)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.6 кг
Размеры 358.3 x 248 x 16.1 мм 356.8 x 233.7 x 18.9 мм
Площадь 889 см2 834 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~80.5%
Боковые рамки 6.5 мм 5.7 мм
Цвета Белый, Серий Серебристый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 46 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 872:1 -
Цветовой охват sRGB 93.3% -
Охват Adobe RGB 64% -
Охват DCI-P3 62% -
Время отклика 41 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 150 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 418 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1455 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1600 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 448
Блоки текстурирования (TMUs) 96 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 7
Производительность GPU
Stealth 15M +341%
4.884 терафлопс
Modern 15 2021 (Ryzen 5000)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 82.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Stealth 15M против MacBook Pro 16 (2019)
2. Stealth 15M против Alienware m15 R4
3. Stealth 15M против Blade 15 Advanced Edition (2021)
4. Stealth 15M против GE66 Raider
5. Stealth 15M против GF65 Thin
6. Modern 15 2021 (Ryzen 5000) против ENVY 14 (2021)
7. Modern 15 2021 (Ryzen 5000) против VivoBook S15 M533
8. Modern 15 2021 (Ryzen 5000) против Aspire 5 (A517-52)
9. Modern 15 2021 (Ryzen 5000) против Prestige 14 2021 (11th Gen)
10. Modern 15 2021 (Ryzen 5000) против Aspire 5 (A514-54)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) и Stealth 15M – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры