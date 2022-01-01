Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 52 Вт*ч - 39 Вт*ч 52 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 0GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 15M Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 188-256% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (52 и 39 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать MSI Modern 15 2021 (Ryzen 5000) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7093 vs 5122 баллов

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.6 кг Размеры 358.3 x 248 x 16.1 мм 356.8 x 233.7 x 18.9 мм Площадь 889 см2 834 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~80.5% Боковые рамки 6.5 мм 5.7 мм Цвета Белый, Серий Серебристый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 46 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 872:1 - Цветовой охват sRGB 93.3% - Охват Adobe RGB 64% - Охват DCI-P3 62% - Время отклика 41 мс - Максимальная яркость Stealth 15M 250 нит Modern 15 2021 (Ryzen 5000) н/д

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 39 Вт*ч 52 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 150 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 418 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 8GB Radeon RX Vega 7 TGP - 10-45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1455 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1600 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 448 Блоки текстурирования (TMUs) 96 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 7 Производительность GPU Stealth 15M +341% 4.884 терафлопс Modern 15 2021 (Ryzen 5000) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 0GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 82.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.