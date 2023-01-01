MSI Stealth 16 Studio против Dell G15 5530 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth 16 Studio
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.99 и 2.65 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 16-22% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell G15 5530 (2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.99 кг
|2.65 кг
|Размеры
|355.8 x 259.7 x 19.95 мм
|357.26 x 274.5 x 26.9 мм
|Площадь
|924 см2
|981 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~68.4%
|Боковые рамки
|5.6 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Синий
|Белый, Серий, Фиолетовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 Вт
|240 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|880 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|10 (6P + 4E)
|10 (6P + 4E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|20 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1785
G15 5530 (2023) +9%
1939
Geekbench 5 (многоядерный)
10909
G15 5530 (2023) +24%
13493
Cinebench R23 (одноядерный)
1879
Cinebench R23 (многоядерный)
16561
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|FLOPS
|8.3 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.4
|2.0
|Мощность динамиков
|6x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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