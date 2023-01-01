Главная > Сравнение ноутбуков > Stealth 16 Studio или Legion Slim 5 Gen 8 (2023) – что лучше выбрать?

MSI Stealth 16 Studio против Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)

70 из 100
MSI Stealth 16 Studio
VS
63 из 100
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
MSI Stealth 16 Studio
Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 16 Studio и Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 16 Studio
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.99 и 2.3 кг)
  • Комплектуется на 39.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 60 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15875 vs 14486 баллов
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 16 Studio
vs
Legion Slim 5 Gen 8 (2023)

Корпус

Вес 1.99 кг 2.3 кг
Размеры 355.8 x 259.7 x 19.95 мм 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм
Площадь 924 см2 936 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~79.3%
Боковые рамки 5.6 мм 7.5 мм
Цвета Синий Серый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 576 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 5 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon 760M
Техпроцесс 10 нм 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 8.6 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Stealth 16 Studio +21%
8.6 терафлопс
Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 85.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 13.1 x 8.2 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 (AMD, 2023) vs Slim 5 Gen 8 (2023)
2. Lenovo Legion Slim 5i Gen 8 (2023) vs Slim 5 Gen 8 (2023)
3. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 vs Slim 5 Gen 8 (2023)
4. HP Victus 16 (2023) vs Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
5. Asus ROG Zephyrus G16 (2023) vs Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
6. Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 (Intel, 2023) vs Slim 5 Gen 8 (2023)
7. Asus ROG Zephyrus G14 (2023) vs Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023)
8. Asus ROG Zephyrus G16 (2023) vs MSI Stealth 16 Studio
9. Asus ROG Zephyrus M16 (2023) vs MSI Stealth 16 Studio
10. MSI Stealth 17 Studio vs Stealth 16 Studio
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023) и MSI Stealth 16 Studio – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры