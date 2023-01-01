Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1600 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Батарея 99.9 Вт*ч - 60 Вт*ч 80 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 16 Studio Легче – весит на 310 граммов меньше (1.99 и 2.3 кг)

Легче – весит на 310 граммов меньше (1.99 и 2.3 кг) Комплектуется на 39.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 60 Вт*ч)

Комплектуется на 39.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 60 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15875 vs 14486 баллов Причины выбрать Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 2.3 кг Размеры 355.8 x 259.7 x 19.95 мм 359.7 x 260.3 x 19.9-25.2 мм Площадь 924 см2 936 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~79.3% Боковые рамки 5.6 мм 7.5 мм Цвета Синий Серый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1600 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 (165Hz) 2560 x 1600 (240Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Максимальная яркость Stealth 16 Studio н/д Legion Slim 5 Gen 8 (2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 60 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки 3:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Сзади Мощность зарядки 240 Вт 170 / 230 Вт Вес зарядного устройства 576 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 105 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 8.6 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Stealth 16 Studio +21% 8.6 терафлопс Legion Slim 5 Gen 8 (2023) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков 6x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 85.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 13.1 x 8.2 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.