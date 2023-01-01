Главная > Сравнение ноутбуков > Stealth 16 Studio или Katana 15 (2023) – что лучше выбрать?

MSI Stealth 16 Studio против Katana 15 (2023)

69 из 100
MSI Stealth 16 Studio
VS
57 из 100
MSI Katana 15 (2023)
MSI Stealth 16 Studio
MSI Katana 15 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 16 Studio и Katana 15 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 16 Studio
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.99 и 2.25 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)
  • На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16561 vs 10393 баллов
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать MSI Katana 15 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 16 Studio
vs
Katana 15 (2023)

Корпус

Вес 1.99 кг 2.25 кг
Размеры 355.8 x 259.7 x 19.95 мм 359 x 259 x 24.9 мм
Площадь 924 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~72.2%
Боковые рамки 5.6 мм 6.8 мм
Цвета Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 240 Вт 180 / 200 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1403 МГц
Boost частота GPU - 1635 МГц
FLOPS 8.3 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Stealth 16 Studio +24%
8.3 терафлопс
Katana 15 (2023)
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) против MSI Stealth 16 Studio
2. Apple MacBook Pro 16 (2023) против MSI Stealth 16 Studio
3. Asus ROG Strix SCAR 16 против MSI Stealth 16 Studio
4. Asus ROG Zephyrus G16 (2023) против MSI Stealth 16 Studio
5. Asus ROG Flow X16 (2023) против MSI Stealth 16 Studio
6. MSI Stealth GS66 (2022) против MSI Katana 15 (2023)
7. Lenovo Legion 5 Gen 7 (2022, AMD) против MSI Katana 15 (2023)
8. Asus TUF Gaming A15 (2023) против MSI Katana 15 (2023)
9. Dell G15 5530 (2023) против MSI Katana 15 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Katana 15 (2023) и Stealth 16 Studio – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры