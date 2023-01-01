Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1600 3840 x 2400 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 13620H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 16 Studio Легче – весит на 260 граммов меньше (1.99 и 2.25 кг)

Легче – весит на 260 граммов меньше (1.99 и 2.25 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч)

Комплектуется на 46.4 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.5 Вт*ч) На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16561 vs 10393 баллов

На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16561 vs 10393 баллов Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать MSI Katana 15 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.99 кг 2.25 кг Размеры 355.8 x 259.7 x 19.95 мм 359 x 259 x 24.9 мм Площадь 924 см2 930 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~72.2% Боковые рамки 5.6 мм 6.8 мм Цвета Синий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 (144Hz) 1920 x 1200 (165Hz) 2560 x 1600 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Stealth 16 Studio н/д Katana 15 (2023) 250 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 53.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 240 Вт 180 / 200 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 105 Вт 75 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1403 МГц Boost частота GPU - 1635 МГц FLOPS 8.3 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Stealth 16 Studio +24% 8.3 терафлопс Katana 15 (2023) 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков 6x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.