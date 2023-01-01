MSI Stealth 17 Studio против Asus ROG Strix G18
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth 17 Studio
- Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
- Легче – весит на 200 граммов меньше (2.8 и 3 кг)
- Комплектуется на 35.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 64 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus ROG Strix G18
- На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24135 vs 16514 баллов
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.8 кг
|3 кг
|Размеры
|397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм
|399 x 294 x 23.1-30.8 мм
|Площадь
|1127 см2
|1173 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~80.1%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|3
|Уровень шума
|-
|46 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|18 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|126 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа, Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|240 / 280 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|647 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|16 (8P + 8E)
|Потоков
|20
|24
|L3-кэш
|24 МБ
|30 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1816
ROG Strix G18 +9%
1973
Geekbench 5 (многоядерный)
12835
ROG Strix G18 +36%
17470
Cinebench R23 (одноядерный)
1890
ROG Strix G18 +10%
2085
Cinebench R23 (многоядерный)
16514
ROG Strix G18 +46%
24135
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1740 МГц
|FLOPS
|8.3 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.4
|2.0
|Мощность динамиков
|6x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|88 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.9 мм
|Размер
|-
|13.0 x 8.5 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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