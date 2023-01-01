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MSI Stealth 17 Studio против Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

68 из 100
MSI Stealth 17 Studio
VS
81 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
MSI Stealth 17 Studio
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
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Экран
2560 x 1600
Процессор
AMD Ryzen 9 7945HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth 17 Studio и Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth 17 Studio
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.67 и 2.8 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 56-77% больше FPS в играх
  • На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26975 vs 17327 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (944 и 1127 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth 17 Studio
vs
ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Корпус

Вес 2.8 кг 2.67 кг
Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 355 x 266 x 20.5-29.7 мм
Площадь 1127 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~78.6%
Боковые рамки 7.3 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 360 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева
Мощность зарядки 240 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 16
Потоков 20 32
L3-кэш 24 МБ 64 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 8.3 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 80 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Stealth 17 Studio
8.3 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +102%
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.4
Мощность динамиков 6x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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