MSI Stealth 17 Studio против Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth 17 Studio
- Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
- Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
- Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.67 и 2.8 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 56-77% больше FPS в играх
- На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26975 vs 17327 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (944 и 1127 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.8 кг
|2.67 кг
|Размеры
|397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм
|355 x 266 x 20.5-29.7 мм
|Площадь
|1127 см2
|944 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.2%
|~78.6%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|360 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа, Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5.4 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|16
|Потоков
|20
|32
|L3-кэш
|24 МБ
|64 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 610M
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1816
2003
Geekbench 5 (многоядерный)
12835
18357
Cinebench R23 (одноядерный)
1890
1977
Cinebench R23 (многоядерный)
17327
26975
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|8.3 терафлопс
|16.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Производительность GPU
8.3 терафлопс
16.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.4
|2.4
|Мощность динамиков
|6x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1