Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (Mini LED) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth 17 Studio Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч) Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio Легче – весит на 310 граммов меньше (2.49 и 2.8 кг)

Легче – весит на 310 граммов меньше (2.49 и 2.8 кг) Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (993 и 1127 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 2.49 кг Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 382 x 260 x 19 мм Площадь 1127 см2 993 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~84.4% Боковые рамки 7.3 мм 7.9 мм Цвета Черный Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 49.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 (IPS) 3840 x 2160 (Mini LED) 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 165 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 178 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Охват DCI-P3 - 100% Максимальная яркость Stealth 17 Studio н/д Creator Z17 HX Studio 400 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 3:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа, Сзади Слева Мощность зарядки 240 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 740 граммов 735 / 890 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB TGP 105 Вт 90 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 8.6 терафлопс 8.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Stealth 17 Studio +5% 8.6 терафлопс Creator Z17 HX Studio 8.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 5.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 4.0 Мощность динамиков 6x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость ~82.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.7 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.