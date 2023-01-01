Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2240 x 1400 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 437-596% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 437-596% больше FPS в играх На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16857 vs 9123 баллов

На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16857 vs 9123 баллов Комплектуется на 41.2 Вт*ч большей батареей (99.9 и 58.7 Вт*ч)

Комплектуется на 41.2 Вт*ч большей батареей (99.9 и 58.7 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.4 и 2.1 кг)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.4 и 2.1 кг) Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (670 и 889 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (670 и 889 см ) Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.4 кг Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 312.9 x 214 x 17.9 мм Площадь 889 см2 670 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~84.9% Боковые рамки 6.5 мм 5.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 1 Уровень шума 50 дБ 49.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2240 x 1400 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1638:1 Цветовой охват sRGB - 99% Охват Adobe RGB - 72.5% Охват DCI-P3 - 70.2% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Stealth GS66 (2022) н/д Swift X (SFX14-51G) 330 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 58.7 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 578 граммов 360 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 105 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1305 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1642 МГц 1100 МГц FLOPS 12.6 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 640 Блоки текстурирования (TMUs) 120 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU Stealth GS66 (2022) +794% 12.6 терафлопс Swift X (SFX14-51G) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC256 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 86 дБ 86 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 14.0 x 6.5 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.