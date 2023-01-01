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MSI Stealth GS66 (2022) против Acer Swift X (SFX14-51G)

72 из 100
MSI Stealth GS66 (2022)
VS
56 из 100
Acer Swift X (SFX14-51G)
MSI Stealth GS66 (2022)
Acer Swift X (SFX14-51G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2240 x 1400
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS66 (2022) и Acer Swift X (SFX14-51G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 437-596% больше FPS в играх
  • На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16857 vs 9123 баллов
  • Комплектуется на 41.2 Вт*ч большей батареей (99.9 и 58.7 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G)
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.4 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (670 и 889 см2)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS66 (2022)
vs
Swift X (SFX14-51G)

Корпус

Вес 2.1 кг 1.4 кг
Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 312.9 x 214 x 17.9 мм
Площадь 889 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~84.9%
Боковые рамки 6.5 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 1
Уровень шума 50 дБ 49.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1638:1
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB - 72.5%
Охват DCI-P3 - 70.2%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 578 граммов 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1305 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 1100 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 640
Блоки текстурирования (TMUs) 120 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20
Производительность GPU
Stealth GS66 (2022) +794%
12.6 терафлопс
Swift X (SFX14-51G)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC256
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 86 дБ 86 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 14.0 x 6.5 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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