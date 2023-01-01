Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Apple M2 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 176-240% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 176-240% больше FPS в играх На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16857 vs 8348 баллов

На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16857 vs 8348 баллов Комплектуется на 41.7 Вт*ч большей батареей (99.9 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 41.7 Вт*ч большей батареей (99.9 и 58.2 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.4 и 2.1 кг)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.4 и 2.1 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (646 и 889 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.4 кг Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 889 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~79.4% Боковые рамки 6.5 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 3 1 Уровень шума 50 дБ 49 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1658:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 87.9% Охват DCI-P3 - 98.8% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Stealth GS66 (2022) н/д MacBook Pro 13 (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства 578 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 105 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1305 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1642 МГц 1456 МГц FLOPS 12.6 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Stealth GS66 (2022) +320% 12.6 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ - Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 86 дБ 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 14.0 x 6.5 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.