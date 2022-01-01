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MSI Stealth GS66 (2022) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

77 из 100
MSI Stealth GS66 (2022)
VS
84 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
MSI Stealth GS66 (2022)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3456 x 2234
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS66 (2022) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц
  • На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18190 vs 11873 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS66 (2022)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.1 кг
Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 889 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~86.2%
Боковые рамки 6.5 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 360 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 - 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 14 10
Потоков 20 10
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 915 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1296 МГц
FLOPS - 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 256 бит 256 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 5632 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Stealth GS66 (2022)
н/д
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш - Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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