Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Батарея 99.9 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 13450HX Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.1 и 2.65 кг)

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.1 и 2.65 кг) Видеокарта показывает в среднем на 53-72% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 53-72% больше FPS в играх Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (889 и 981 см2) Причины выбрать Dell G15 5530 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.65 кг Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 357.26 x 274.5 x 26.9 мм Площадь 889 см2 981 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~68.4% Боковые рамки 6.5 мм 5.9 мм Цвета Черный Белый, Серий, Фиолетовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Stealth GS66 (2022) н/д G15 5530 (2023) 250 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 240 Вт 240 / 330 Вт Вес зарядного устройства 578 граммов 880 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 105 Вт - Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1305 МГц - Boost частота GPU 1642 МГц - FLOPS 12.6 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Stealth GS66 (2022) +96% 12.6 терафлопс G15 5530 (2023) 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 86 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 14.0 x 6.5 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.