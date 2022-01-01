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MSI Stealth GS66 (2022) против Dell XPS 15 9500

74 из 100
MSI Stealth GS66 (2022)
VS
53 из 100
Dell XPS 15 9500
MSI Stealth GS66 (2022)
Dell XPS 15 9500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Ti 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS66 (2022) и Dell XPS 15 9500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 234-320% больше FPS в играх
  • На 278% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18190 vs 4813 баллов
  • Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.83 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (791 и 889 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS66 (2022)
vs
XPS 15 9500

Корпус

Вес 2.1 кг 1.83 кг
Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 344 x 230 x 18 мм
Площадь 889 см2 791 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~89.2%
Боковые рамки 6.5 мм 4 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Скорость куллера - 5000 об/мин
Уровень шума 50 дБ 46 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 89.5%
Охват DCI-P3 - 94%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
Stealth GS66 (2022)
н/д
XPS 15 9500
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 578 граммов 481 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 4
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth GS66 (2022) +205%
11759
XPS 15 9500
3859
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth GS66 (2022) +278%
18190
XPS 15 9500
4813

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 55 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU - 1350 МГц
Boost частота GPU - 1485 МГц
FLOPS 16 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 176 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
Stealth GS66 (2022) +426%
16 терафлопс
XPS 15 9500
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 2933 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 86 дБ 84.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 14.0 x 6.5 см 15.0 x 9.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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