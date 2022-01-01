Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея 99.9 Вт*ч - 70 Вт*ч 83 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18190 vs 12269 баллов

Комплектуется на 29.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 70 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP Omen 16 (2021 AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.3 кг Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 369.2 x 248 x 23 мм Площадь 889 см2 916 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~78% Боковые рамки 6.5 мм 6.4 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 3 2 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Stealth GS66 (2022) н/д Omen 16 (2021 AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 70 Вт*ч 83 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства 578 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX 6600M 8GB TGP 105 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм FLOPS 16 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 176 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU Stealth GS66 (2022) +114% 16 терафлопс Omen 16 (2021 AMD) 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 86 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 14.0 x 6.5 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.