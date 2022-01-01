Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel UHD Graphics 600 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 6231-8497% больше FPS в играх

На 2197% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18190 vs 792 баллов

Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Комплектуется на 67.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 32 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.4 и 2.1 кг)

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (769 и 889 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.4 кг Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм Площадь 889 см2 769 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~70.3% Боковые рамки 6.5 мм 8.6 мм Цвета Черный Серий, Синий, Оранжевый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 - Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1456:1 Цветовой охват sRGB - 62.8% Охват Adobe RGB - 43.5% Охват DCI-P3 - 42% Время отклика - 32 мс Максимальная яркость Stealth GS66 (2022) н/д IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 32 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 578 граммов 171 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel UHD Graphics 600 TGP 105 Вт 5 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU - 200 МГц Boost частота GPU - 750 МГц FLOPS 16 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти ~14 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 96 Блоки текстурирования (TMUs) 176 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 2 Производительность GPU Stealth GS66 (2022) +11329% 16 терафлопс IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 4800 МГц 2400 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x512 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 86 дБ 70.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v5 Bluetooth v5.2 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Размер 14.0 x 6.5 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.