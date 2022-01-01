MSI Stealth GS66 (2022) против Microsoft Surface Laptop 4 13.5
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх
- На 254% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17115 vs 4831 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 52.5 Вт*ч большей батареей (99.9 и 47.4 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 13.5
- Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (1.28 и 2.1 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Имеет на 43% более четкий дисплей – 201 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (687 и 889 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|1.28 кг
|Размеры
|358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм
|308 x 223 x 14.5 мм
|Площадь
|889 см2
|687 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.5%
|~79%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|11.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
|Уровень шума
|50 дБ
|40 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1424:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.2%
|Охват Adobe RGB
|-
|66.8%
|Охват DCI-P3
|-
|64.7%
|Время отклика
|-
|50 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|578 граммов
|306 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|14
|4
|Потоков
|20
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth GS66 (2022) +41%
1791
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth GS66 (2022) +199%
12340
Cinebench R23 (одноядерный)
Stealth GS66 (2022) +39%
1801
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth GS66 (2022) +254%
17115
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|20
Производительность GPU
Stealth GS66 (2022) +666%
10.8 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|86 дБ
|78.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|14.0 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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