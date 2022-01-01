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MSI Stealth GS66 (2022) против GL66 Pulse

77 из 100
MSI Stealth GS66 (2022)
VS
59 из 100
MSI GL66 Pulse
MSI Stealth GS66 (2022)
MSI GL66 Pulse
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS66 (2022) и GL66 Pulse от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS66 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.1 и 2.25 кг)
  • На 88% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18190 vs 9673 баллов
  • Комплектуется на 46.5 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53.4 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать MSI GL66 Pulse
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS66 (2022)
vs
GL66 Pulse

Корпус

Вес 2.1 кг 2.25 кг
Размеры 358.3 x 248 x 18.3-19.8 мм 359 x 259 x 23.95 мм
Площадь 889 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~72.2%
Боковые рамки 6.5 мм 6.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 150 / 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 915 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1500 МГц
FLOPS - 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 5632 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Stealth GS66 (2022)
н/д
GL66 Pulse
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш - Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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